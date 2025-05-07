‏غرّمت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم نادي الهلال 50 ألف ريال بسبب عدم تخصيص 30% من مقاعد الجمهور بسعر 30 ريالاً خلال مواجهة النصر في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، مخالفاً للضوابط التنظيمية والتشغيلية لمباريات كرة القدم، وفقاً لما ورد في تقارير مسؤولي المباراة، وثبوت مخالفة نادي الهلال المادة (1-88) من لائحة الانضباط والأخلاق.كما غرّمت اللجنة النادي ⁧‫الأهلي 40 ألف ريال، لثبوت مخالفة رئيس رابطة الجماهير بدر تركستاني المواد (2-50) و(4-50) بنشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» تضمنت الإساءة تجاه حكم مباراة «الديربي» الذي جمع الأهلي بالاتحاد في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي. وحذرت اللجنة بدر تركستاني بعدم تكرار الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.وحرمت اللجنة مسؤول التوثيق بنادي الشباب فارس العلياني من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة سنة، وألزمته بدفع غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال، بعد مخالفته المواد (4-50) و(5-50) من لائحة الانضباط والأخلاق، والإساءة واتهام اتحاد الكرة والعاملين فيه وإثارة الرأي العام.