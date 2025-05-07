أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً بإلزام رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي بدر تركستاني بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال.

ونصّ القرار على أن رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي قام بنشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «X» تحت الاسم (Eng. Bader Turkistani) بالمعرّف (@B_A_turkistani) بتاريخ 6/ 4/ 2025، تضمنت الإساءة تجاه حكم المباراة المقامة بين الأهلي والاتحاد بتاريخ 5/ 4/ 2025، وإثارة الرأي العام. كما نص القرار على ثبوت مخالفة رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي بدر تركستاني للمواد (50-2) و(450) من لائحة الانضباط والأخلاق، وإلزام تركستاني بدفع غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وتضمّن القرار تحذير رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي بدر تركستاني بعدم الإساءة تجاه مسؤولي المباراة وإثارة الرأي العام.

وأكدت لجنة الانضباط والأخلاق أن القرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.