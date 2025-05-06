اقترب دوري «يلو» للمحترفين لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم من حسم ومعرفة المرافق الثاني لدوري «روشن» السعودي للمحترفين، بعد أن حسم نيوم الصعود ولقب دوري «يلو» للموسم الحالي، فيما يتنافس عدد من الفرق للدخول في «البلاي أوف» الذي استُحدث الموسم الحالي لمعرفة الصاعد الثالث لدوري «روشن»، فيما انحسر الهابط الثالث بين أربعة أندية وهي الفيصلي والعين والجبيل والجندل، لمرافقة أُحُد والصفا اللذين ودّعا دوري «يلو» إلى دوري الدرجة الثانية.وكانت مباريات الجولة الـ32 من الدوري انطلقت أمس (الإثنين) بثلاث مواجهات، إذ واصل الباطن سلساة الانتصارات المتتالية وحقق فوزه الرابع على التوالي بعد أن تجاوز ضيفه العدالة بنتيجة (3-2) ليرفع رصيده النقطي إلى 41 نقطة، فيما تجمد رصيد العدالة عند 55 نقطة. وفي الباحة جدد العين أمله في البقاء بالدوري رغم صعوبة موقفه إلا أنه تجاوز جدة بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده النقطي إلى 29 نقطة مجدداً أمله بالبقاء على أمل تعثر منافسيه، فيما بقي جدة على رصيده السابق (42 نقطة). وفي تبوك واصل بطل المسابقة الصاعد لدوري «روشن» الموسم القادم نيوم انتصاراته المتواصلة بعد فوزه الكبير على ضيفه الفيصلي بنتيجة (4-1) رافعاً رصيده النقطي إلى 75 نقطة، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 33.وفي الدمام وقّع العربي صك هبوط الصفا الى دوري الثانية بعد فوزه الكبير بنتيجة (4-1) ليرفع رصيده النقطي إلى 38 نقطة، ويبقى الصفا عند الرصيد 24 نقطة مودعاً من خلالها الدوري. وفي الجوف حقق الجبلين فوزاً صعباً على الجندل بالوقت القاتل بعد أن قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليرفع رصيده النقطي إلى 53 نقطة منافساً بالدخول في «البلاي أوف»، فيما تجمد رصيد الجندل عند النقطة 34. وفي حائل أكرم أبناء حاتم الطائي فريق الطائي ضيفهم الزلفي وحققوا انتصاراً ثميناً بنتيجة (3-0) ليرفع رصيده النقطي إلى 50 نقطة، ويبقى الزلفي على رصيده السابق (42 نقطة).وتختتم مباريات الجولة الـ32 من الدوري غداً (الأربعاء) بثلاث مواجهات، إذ يستضيف أبها نظيره النجمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها في مواجهة مهمة لأبناء عنيزة الذي يحتل المركز الثاني ويطمح لتحقيق الإنتصار والصعود لدوري «روشن» الموسم القادم، فيما يلتقي في جدة الهابط لدوري الثانية أُحُد بضيفه الجبيل في مواجهة تهم الجبيل لتحقيق البقاء رسمياً، وفي آخر المواجهات يلتقي البكيرية على ملعبه نظيره الحزم في مواجهة تهم الفريقين للتقدم والمنافسة نحو الصعود لدوري «روشن» الموسم القادم.