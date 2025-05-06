حقق منتخبنا الوطني الأول لألعاب القوى المركز الرابع في البطولة العربية الـ24 لألعاب القوى التي أقيمت أخيراً في جمهورية الجزائر، إذ حصد نجوم الأخضر 16 ميدالية متنوعة جاءت كالتالي: خمس ذهبية، ستّ فضية، خمس برونزية، وتصدر الترتيب العام للبطولة منتخب الجزائر، وحل ثانياً منتخب تونس، ومن ثم منتخب مصر ثالثاً، ومنتخبنا الوطني رابعاً.ورغم قوة المنتخبات المشاركة إلا أن نجومنا الذين شاركوا وعددهم 25 لاعباً ولاعبة حققوا أرقاماً مميزة وأثبتوا تفوقهم على المستوى العربي عموماً والخليجي خصوصاً، ومن أبرز الإنجازات التي تحققت في البطولة تحقيق النجم عبدالعزيز عطافي ذهبيتين، الأولى في سباق 100م جري، والثانية في سباق 200م جري محققاً رقماً سعودياً جديداً، إذ أنهى السباق بزمن 20.32 ثانية، أما بقية الميداليات الذهبية الثلاث فقد حققها البطل محمد تولو في منافسات دفع الكرة الحديدية، والبطل مازن آل ياسين في سباق 400م جري، والبطل علي عبدالغني في مسابقة رمي الرمح.فيما جاءت الميداليات السّت الفضية عن طريق البطل سامي بخيت في مسابقة الوثب الثلاثي، والبطل حسين آل حزام في مسابقة القفز بالزانة، كما حقق فريق التتابع ميداليتين فضيتين في سباق 400×4 بزمن 3.13.75 دقيقة، وسباق 4×100م بزمن 40.31 ث، والبطل محسن الدبوس في سباق العشاري، والبطل محمد الدبيسي في رمي المطرقة.وفي إنجاز سعودي جديد حقق فريق السيدات الميدالية البرونزية في سباق 4×100م تتابع، فيما جاءت الميداليات البرونزية الأربع الأخرى عن طريق البطلة مريم المطر في سباق 100م حواجز جري، حسن دوشي في مسابقة الوثب الثلاثي، إبراهيم فتيني في سباق 400م جري، والبطل سعيد مبارك في مسابقة العشاري.وفي إنجاز غير متوّج حققت البطلة سارة الهلال رقماً سعودياً جديداً في مسابقة السباعي إذ حققت 3933 نقطة ونالت المركز الرابع.