أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم رسميًا استدعاء كريستيانو جونيور، نجل النجم العالمي كريستيانو رونالدو، إلى قائمة منتخب البرتغال تحت 15 عامًا، وذلك للمشاركة في معسكر المنتخب والمباريات التحضيرية المقبلة، في أول ظهور رسمي له على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الاستدعاء ليشكل محطة تاريخية في مسيرة اللاعب الشاب، الذي التحق أخيرًا بأكاديمية نادي النصر السعودي، حيث يُقيم والده منذ انضمامه للنادي في صفقة هي الأكبر في تاريخ الكرة الآسيوية.

وقد أثار إعلان الاستدعاء تفاعلًا واسعًا في وسائل الإعلام الأوروبية والعالمية، إذ اعتبر كثيرون أن كريستيانو جونيور يسير على خطى والده، الذي بدأ هو الآخر مشواره مع المنتخبات السنية البرتغالية قبل أن يصبح أحد أعظم لاعبي كرة القدم في التاريخ.

وكان جونيور قد ظهر في مناسبات رياضية عدة بقميص النصر، وشارك في برامج التدريب الخاصة بالأكاديمية، وسط إشادة من مدربين محليين ودوليين بموهبته المبكرة، لا سيما في مركز المهاجم.

ويمثّل انضمامه لمنتخب بلاده في هذه السن المبكرة دلالة على الاهتمام الكبير بتطوير المواهب في الداخل والخارج، كما يعكس قدرة الأكاديميات الدولية، ومنها السعودية، على احتضان الأسماء الواعدة وصقلها.