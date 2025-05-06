أعلن حساب نادي التعاون الرسمي في منصة X انضمام حميد بن عبدالله الحميد إلى عضوية النادي الذهبية في التعاون، وتشير مصادر «عكاظ» إلى أن هنالك أسماء أخرى جديدة ستسدد رسوم العضوية الذهبية في الأيام القليلة القادمة، وسيكون لهؤلاء الأعضاء أحقية التصويت لاختيار إدارة جديدة بعد إعلان فتح باب الترشح لاختيار إدارة جديدة، ووفقاً لمصادر "عكاظ" تجري مشاورات شرفية للتواصل مع وزارة الرياضة لبحث إمكانية تقديم موعد إعلان الجمعية العمومية مع نهاية الموسم الحالي بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الحالي سعود الرشودي رغبته في ترك المجال لإدارة تعاونية جديدة في لقاء تلفزيوني سابق، لكنه كشف أن فترة نهاية إدارته ستكون في شهر سبتمبر القادم، وهو ما يعني أن رحيل الإدارة الحالية سيكون في بداية الموسم الجديد، وهو ما يعني أن الإدارة الحالية ستتكفل بتجهيز الفريق للموسم الجديد.

وكشفت مصادر خاصة لـ"عكاظ" وجود تحركات شرفية تعاونية كبيرة لتجهيز قائمة إدارية جديدة تقود سكري القصيم في الموسم القادم على أن يتم إعلانها مع فتح باب الترشح للانتخابات القادمة، لكنها اصطدمت بتصريح الرشودي الذي أعلن بقاءه حتى شهر سبتمبر القادم، وتأتي هذه التحركات المبكرة من أجل ضمان استقرار إداري لأصفر القصيم في حال تم تقديم موعد الترشح للانتخابات القادمة حتى تبدأ الإدارة الجديدة المتوقعة تجهيز كل الملفات الإدارية والفنية وملف التعاقدات ومعسكر الفريق الصيف القادم خصوصاً مع عدم وجود جهاز فني أجنبي حالي، إذ يقود الفريق في هذه الفترة طاقم وطني بقيادة الكابتن محمد العبدلي، الذي سيكمل مشواره حتى نهاية الموسم الحالي. وكشف المصدر توجه الرغبة الشرفية التعاونية لدعم الإدارة الجديدة مادياً ومعنوياً على أن يتم تحديد احتياجات الفريق الفنية من اللاعبين الأجانب للموسم الجديد بعد انتهاء فترة الإدارة الجديدة من التعاقد مع جهاز فني أجنبي عالي المستوى.

يذكر أن التعاون يحتل حالياً المركز الثامن في دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 41 نقطة مع نهاية الجولة 29، وخرج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في الدور ربع النهائي بعد خسارته من القادسية بثلاثية نظيفة، إضافة إلى خروجه من الدور نصف الـنهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2 بعد خسارته من الشارقة الإماراتي بهدفين مقابل هدف في مجموع المباراتين.