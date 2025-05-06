بعد أن نقلت لجنة المسابقات في رابطة دوري دورشن للمحترفين المواجهات المتبقية لفريق نادي الوحدة على أرضه في ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة إلى ملعب عبدالله الفيصل بجده وذلك بسبب حالة الضغط على مداخل مكة المكرمة لمناسك حج هذا العام قرر الجهاز الفني والإداري نقل جميع تدريبات الفريق الأول إلى مدينة جدة حتى نهاية مباريات الموسم والمواجهات المنقولة أمام الفتح يوم السبت 10 مايو وأمام الهلال 21 مايو.

ومن جهة أخرى رصدت إدارة النادي مكافآت مجزية تصل 40 الفاً في حالة خطف نقاط الفتح، إذ تعتبر هذه المواجهة تحديد مسار ومصير في الصراع من أجل البقاء، فهذه المواجهة ستحدد وبشكل قاطع مسار الفريق، فالهزيمة تحول المسار نحو الهبوط، والانتصار يعني البقاء على الصراع من أجل تحديد المصير في المواجهات القادمة، وهي 3 مواجهات مع القادسية والهلال والاتفاق.

وعلى صعيد استعداد الفرسان للفتح يتمتع جميع اللاعبين بصحة جيدة، إذ لن تشهد قائمة اللاعبين أي حالة غياب لأي سبب إصابة أو تراكم كروت صفراء. وميدانياً شدد المدير الفني دانيال كارينيو على ضرورة مواصلة العطاء الفني والحماس والروح القتالية من أجل نيل نقاط المباراة كما حدث في مواجهة الأخدود السابقة، إذ يجب خطف نقاط المباراة من أجل المحافظة على أمل البقاء والهروب من شبح الهبوط، وسيتبع كارينيو نفس طريقة وتشكيل مواجهة الأخدود مع إجراء بسيط بمشاركة الدولي المغربي جواد الياميق قلب دفاع بعد عودته من الإصابة مكان على مكي.