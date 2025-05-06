خطف النجم الجزائري رياض محرز الأضواء في احتفالات النادي الأهلي بمناسبة تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، عندما خرج بتصريحات أكد من خلالها للجماهير أن هدفهم التالي هو تحقيق لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم القادم، ونال ذلك التصريح تداولاً واسعاً في الأوساط الأهلاوية، نظراً لأن النجم الجزائري سبق له أن خرج بتصريح في الموسم الماضي وعد من خلاله بتحقيق اللقب الآسيوي وهو ماتحقق أخيرا، وعلى الرغم من أن الفريق الأهلاوي لم يكن يقدم مستويات مميزة في الموسم الماضي إلا أن محرز أعلن التحدي وقتها ووعد بالكأس الآسيوية، ونجح في كسب التحدي، وتتساءل الجماهير عن مدى إمكانية أن يكسب محرز التحدي مجدداً وينجح في تحقيق لقب الدوري مع الأهلي.

يذكر أن رياض محرز سبق له أن حقق لقب الدوري الإنجليزي التاريخي مع ليستر سيتي وحقق بطولة كأس أفريقيا 2019 بعد 29 عاماً من الغياب، وحقق 5 بطولات للدوري مع مانشستر سيتي، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا.