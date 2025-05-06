احتفلت مدينة جدة مساء أمس، بتتويج النادي الأهلي بلقب كأس النخبة الآسيوية 2025، خلال الحفل الذي أقامته وزارة الرياضة وموسم جدة، في أمسية جماهيرية حاشدة احتضنها مسرح «عبادي الجوهر أرينا».

وشهد الحفل حضور وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل إلى جانب شخصيات رياضية وإعلامية بارزة.

وقال وزير الرياضة في تصريح بهذه المناسبة: «لولا توفيق الله، ثم الدعم غير المحدود من سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لما تحققت هذه الإنجازات النوعية في قطاع الرياضة».

وتخلل الحفل فقرات فنية أحياها الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة موضي الشمراني، والفنان عايض، وسط تفاعل كبير من الحضور الذي امتلأت به جنبات «الأرينا».

كما شهد الحفل تكريم نجوم الفريق والجهازين الفني والإداري، في أجواء احتفالية تُجسد حجم الدعم الرسمي والشعبي الذي تحظى به الأندية السعودية، وتعكس حرص المنظومة الرياضية على ترسيخ ثقافة الإنجاز وتكريم من يصنعه.