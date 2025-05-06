في لفتة رياضية أنيقة تعكس روح الوحدة العربية، أرسل الناديان المصريان الأهلي والزمالك تهنئة حارة للنادي الأهلي السعودي، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، في إنجاز تاريخي للكرة العربية والسعودية، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت (السبت) على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ونشر النادي الأهلي المصري، بطل أفريقيا 11 مرة، بياناً رسمياً عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «نتقدم بخالص التهاني للنادي الأهلي السعودي الشقيق بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا.. إنجاز يعزز مكانة الأهلي كاسم كبير في الكرة العربية»، مضيفاً في تهنئته: «استحق الأشقاء اللقب عن جدارة بعد أداء متميز ومشرف للأندية العربية متمنين لهم كل التوفيق والازدهار».

كما انضم نادي الزمالك، الغريم التقليدي للأهلي المصري، إلى قافلة المهنئين بتغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، قال فيها: «مبروك للأهلي السعودي التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا.. إنجاز يُسعد كل عربي ويؤكد قوة الأندية العربية قارياً»، وهي التهاني التي أثارت تفاعلاً كبيراً بين عشاق الكرة العربية، إذ أشاد الكثيرون بروح الرياضة التي تجمع الأندية العربية رغم المنافسة القوية بينها.

وحقق النادي الأهلي السعودي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوز مستحق على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، سجل البرازيلي غالينو الهدف الأول في الدقيقة 35 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الإيفواري فرانك كيسييه الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 42، بتمريرتين حاسمتين من مواطنهما روبرتو فيرمينو.

وأقيمت المباراة، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة أمام حشد جماهيري تجاوز 55 ألف مشجع، وشهدت أداءً قوياً من الفريق السعودي الذي سيطر على مجريات اللعب، ويُعد هذا الفوز إنجازاً تاريخياً للأهلي السعودي، الذي خسر نهائي البطولة مرتين سابقتين في 1986 و2012.

وبذلك، أصبح الأهلي ثالث نادٍ سعودي يحقق اللقب القاري بعد الاتحاد (2004 و2005) والهلال (أربع مرات، آخرها 2021).

ومنح الفوز الأهلي السعودي بطاقة التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2029، كما عزز مكانته كأحد أقوى الأندية في القارة الآسيوية، ويُشكل هذا الإنجاز دفعة معنوية كبيرة للفريق الذي عانى في السنوات الأخيرة من تراجع محلي، بما في ذلك هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى في 2022، قبل أن يعود بقوة في 2023.

ولم تقتصر التهاني على الأندية المصرية، بل امتدت لتشمل العديد من الشخصيات الرياضية العربية، وأشاد المحلل الرياضي المصري أحمد شوبير بأداء الأهلي السعودي، قائلاً في برنامجه: «الأهلي السعودي قدم كرة قدم ممتعة ومنظمة.. هذا الفوز يثبت أن الكرة العربية قادرة على المنافسة بقوة». كما علق نجم الزمالك السابق طارق حامد: «مبروك للأهلي السعودي.. إنجاز يفرح كل عربي».