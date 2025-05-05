تلقى عشاق الفنون القتالية في الشرق الأوسط خبراً صادماً قبل خمسة أيام فقط من انطلاق الموسم الثاني من دوري المقاتلين المحترفين PFL الذي سيقام يوم الجمعة القادم في جدة، إذ أعلن المقاتل السعودي عبدالله القحطاني انسحابه من المنافسة على اللقب بسبب الإصابة، ما أدى إلى تغييرات كبيرة في جدول النزالات.وكان من المقرر أن يخوض القحطاني، حامل الحزام الذهبي في النسخة الماضية، النزال الرئيسي أمام البطل المصري إسلام رضا الملقب بـ«الزومبي» في مواجهة منتظرة تجمع بين أفضل المقاتلين في فئة الوزن الخفيف، لكن الإصابة حالت دون إتمام المواجهة المنتظرة.وبعد انسحاب القحطاني، تقرر أن يكون النزال الرئيسي بين الإيراني محسن محمد صيفي، الذي يحاول الدفاع عن لقبه، والمصري أحمد السيسي، في مواجهة مرتقبة.إلى جانب النزالات الرجالية القوية، تشهد البطولة مواجهة وحيدة في فئة السيدات، إذ تخوض الكويتية إيمان المضف نزالاً أمام البرازيلية شامارا براغا ضمن منافسات وزن الريشة، وهو لقاء ينتظره جمهور القتال النسائي، نظراً لقوة المتنافستين وسجلاتهما الحافلة بالانتصارات.ورغم هذه التغييرات الطارئة، يترقب عشاق الفنون القتالية مواجهات حماسية في صالة أونيكس التي تحتضن المنافسات، حيث سيكون الأبطال المشاركين أمام اختبار حقيقي لإثبات جدارتهم وسط منافسات شرسة.