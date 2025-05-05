بدأ الالماني ماتياس يايسله حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الفريق أمام التعاون بالتأكيد على فخره وسعادته بتحقيق الفريق دوري أبطال آسيا للنخبة وقال: «تحقيق هذا اللقب وهذا الإنجاز يُشعرني بالفخر وسأظل أعتز به كثيراً».

وأضاف يايسله: «يجب أن نتحلى بالواقعية المطلوبة. نعم حققنا لقباً مهماً بتاريخ النادي وعراقته. دون شك هذا هو أكبر أهدافنا لكن علينا العودة إلى الدوري بنفس المستوى والجودة».

وشدد يايسله على أن من حق الكل أن يحتفل بهذا المنجز وقال: «نعلم أن علينا البدء في التحضير لمباراة التعاون وسنفعل ذلك من الغد، وهذا لا يتعارض مع حقنا في الاحتفال بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة حتى اليوم».

وحول حالة اللاعبين، يقول يايسله: «أشكر من القلب الكل على الجهد العظيم الذي أظهروه في النهائي والتضحيات التي قدموها، ولحسن الحظ لا توجد هنالك إصابات جديدة أو قوية كما شاهدنا في الاحتفالات بالأمس. سوف أتحدث مع الجهاز الطبي لمتابعة حالة المصابين».

وعن حظوظ الفريق في الدوري بعد ضمان مقعد آسيوي، يقول يايسله: «حريصون جداً على تقديم كل ما لدينا في المباريات الخمس المتبقية ولدينا الرغبة في تحقيق الفوز فيها جميعاً».

وختم يايسله مؤتمره بالتأكيد على صعوبة مباراة التعاون لأنها تأتي بعد منجز تاريخي وقال: «أصعب اللحظات في كرة القدم هي تلك التي تأتي بعد تحقيق منجز تاريخي، لأن الأمر يتعلق بالقدرة على المحافظة على مستوى التركيز واللياقة البدنية للفريق. متحمس لرؤية كيف سيتعامل اللاعبون مع هذه المباراة».