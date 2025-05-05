استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الكابتن ماجد عبدالله، والأمين العام للجمعية فهيد الدوسري.وقدّم رئيس مجلس الإدارة عرضًا موجزًا عن أهداف الجمعية وبرامجها الهادفة إلى دعم اللاعبين السابقين وأسرهم، تقديرًا لإسهاماتهم في خدمة الرياضة ورفع راية الوطن في المحافل الدولية، مؤكدًا انتشار خدمات الجمعية في مختلف مناطق المملكة.وثمن أمير منطقة تبوك الدور المهم الذي تقوم به الجمعية من خلال دعم اللاعبين السابقين وأسرهم، مشيداً بجهود الكابتن ماجد عبدالله وزملائه أعضاء الجمعية من خلال الحراك الكبير الذي تشهده الجمعية في برامجها وأنشطتها.وفي ختام اللقاء، سلّم الكابتن ماجد عبدالله لأمير منطقة تبوك العضوية الفخرية في الجمعية، تقديرًا لما تحظى به الجمعية والقطاع غير الربحي عمومًا من دعم واهتمام متواصل منه.يذكر أن الأمير فهد بن سلطان يُعد من أبرز الداعمين للرياضة والرياضيين في المملكة، حيث كانت له إسهامات ملموسة في دعم الحركة الرياضية خلال مراحل سابقة، وأسهم في تطور العديد من الأنشطة والمبادرات الرياضية في منطقة تبوك.