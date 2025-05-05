في ليلة تاريخية احتضنها ملعب الإنماء «الجوهرة المشعة سابقاً» بمدينة الملك عبدالله الرياضية، دوّن النادي الأهلي اسمه بأحرف ذهبية في سجل أبطال القارة، بعدما توّج بلقبه الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، إثر فوزه المستحق على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد.

هذا الإنجاز اللافت لم يمر مرور الكرام على كبرى وسائل الإعلام الرياضية العالمية؛ إذ خصصت شبكة ESPN الرياضية العالمية تغطية واسعة وتحليلاً فنياً دقيقاً لمجريات اللقاء، مؤكدة أن «الأهلي أعاد رسم ملامح مجده القاري، وصنع ليلة لا تُنسى أمام جماهيره الغفيرة».

• جوهرة برازيلية.. وبصمة كيسيه

التحليل الذي قدمته الشبكة الأمريكية ركّز على أهمية هدف التقدم الذي وقعه الجناح البرازيلي غالينو في الدقيقة 35، حين استغل تمريرة متقنة من القائد روبيرتو فيرمينو، وأطلق تسديدة لا تصد ولا ترد استقرت في الزاوية العليا، ليكسر حاجز الصمت ويشعل مدرجات الأخضر.

وبعد دقائق فقط، عاد فيرمينو ليُلهب الجبهة اليمنى بمجهود فردي كبير، ويرسل عرضية مثالية إلى القادم من الخلف فرانك كيسيه، الذي ارتقى فوق الجميع وزرع الهدف الثاني برأسية بارعة. ESPN وصفت هذا الهدف بأنه «استثمار ذكي لحظة تراجع عددي للخصم»، إذ كان كاواساكي يلعب مؤقتاً بـ10 لاعبين بعد إصابة ظهيره الأيسر.

• فيرمينو.. القائد الذي وعد ووفّى

وضعت ESPN قائد الأهلي، روبيرتو فيرمينو، في قلب المشهد، مشيرة إلى أنه كان «القلب النابض للفريق»، و«العقل التكتيكي الذي حرّك خطوط الأهلي بثقة قائد يعرف الطريق إلى المنصات». واستحضرت الشبكة تصريحاً سابقاً للبرازيلي عند توقيعه للأهلي حين قال: «جئت لصناعة التاريخ»، لتؤكد أنه «لم يكن شعاراً تسويقياً، بل مشروعاً تم إنجازه بدقة».

• مندي: هدفنا كان المجد في جدة

من جهته، عبّر الحارس السنغالي إدوارد مندي عن فخره بهذا الإنجاز في حديثه بعد اللقاء، قائلاً: «منذ إعلان إقامة النهائي في جدة، وضعنا في رؤوسنا هدفا واحداً: أن نتوّج باللقب أمام جماهيرنا». الشبكة الأمريكية أضاءت على هذا التصريح واعتبرته «دليلاً على وحدة الطموح والرغبة لدى نجوم الفريق».

• الأهلي.. يتزعم القارة

أشارت ESPN إلى أن تتويج الأهلي يجعله ثالث الأندية السعودية التي تعتلي عرش القارة، بعد الاتحاد والهلال، مؤكدة أن ذلك «يعكس عمق الحراك الكروي السعودي، ومدى ما حققته الأندية من تطور لافت في السنوات الأخيرة».

• محاولات يابانية.. وصمود أخضر

ورغم الضغط الهجومي الأهلاوي، لم تغفل ESPN الإشادة بالحارس الياباني لويس ياماغوتشي، الذي أنقذ مرماه من فرص محققة في الدقائق الأولى، إلى جانب خطورة مارسينهو وتاتسويا إيتو، إلا أن دفاع الأهلي بقيادة إيبانيز وهدوء مندي كانا في الموعد حتى إطلاق صافرة المجد.

• ليلة من ذهب

شبكة ESPN اختتمت تغطيتها بتوصيف المباراة على أنها «ليلة من ذهب لعشاق الأهلي، إذ اجتمعت الأرض والجمهور والتاريخ لصناعة لحظة خالدة»، مؤكدة أن ما حدث في جدة ليس مجرد انتصار كروي، بل «محطة تحول» في مسيرة أحد أعرق الأندية السعودية.