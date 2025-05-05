أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي (فيفا) الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، معارضته التامة لأي تحرك نحو تعديل عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2034، مشدداً على أن النسخة القادمة التي تستضيفها السعودية ستُقام بمشاركة 48 منتخباً فقط، وفقاً لما تم اعتماده رسمياً.

وقال آل خليفة إن التغيير في تركيبة بطولة كبرى مثل كأس العالم لا يمكن أن يتم بناء على مقترحات فردية أو رغبات أحادية، مؤكداً أن النظام الحالي أُقر من قبل الجمعية العمومية لـ«فيفا»، وتمت على أساسه الموافقة على ملفات الاستضافة.

وأوضح أن من غير المقبول تعديل نظام البطولة بعد اعتماده، متسائلاً: «إذا فتحنا المجال لتعديل النظام بناء على طلب من اتحاد وطني، فإلى أين سنصل؟». وأضاف أن بطولة مونديال 2030، التي ستُقام في ستّ دول، شهدت بالفعل طلبات غير متوقعة بإضافة دول جديدة، وهو ما يشير إلى خطورة فتح الباب أمام التغييرات بعد اعتماد الخطة الرسمية.

وأكد آل خليفة أن زيادة عدد المنتخبات إلى 64 منتخباً، كما أشارت إليه بعض التقارير الصحفية بمناسبة الذكرى المئوية لانطلاق البطولة، يجب أن يُنظر إليه – إنْ حدث – لما بعد نسخة 2034، مشدداً في الوقت نفسه على موقفه الرافض بوضوح: «لن يتم هذا الأمر الآن، وشخصياً سأعارضه بكل صراحة».

وتأتي هذه التصريحات في ظل الجدل الذي أثارته تقارير إعلامية، أبرزها من صحيفة «نيويورك تايمز»، حول دراسة «فيفا» مقترح توسيع قاعدة المنتخبات المشاركة بمونديال 2030، ما اعتبره مراقبون خطوة قد تثير حالة من عدم الاستقرار في آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي، إذا لم يتم الالتزام بما تم التصويت عليه سلفاً.