أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تفاصيل جوائز موسم 2024-2025، التي تهدف إلى تكريم أبرز الإنجازات الفردية للّاعبين والمدربين في دوري روشن السعودي خلال الموسم، وقد اعتمدت الرابطة تشكيل الفريق الفني المشرف على الجوائز، إضافة إلى آلية التصويت والمصوتين المعتمدين، وفقاً لسياسات ومعايير واضحة تضمن النزاهة والعدالة في اختيار المرشحين والفائزين، وتشمل اللجنة الفنية تركي السلطان عضواً ومقرراً، وعضوية كلٍ من (سلطان اللحياني، وخالد الشنيف، ومناف أبو شقير، وعبيدالله العيسي)، لجنة التصويت تشمل كباتنة ومدربي جميع أندية دوري روشن للمحترفين، وهم:الاتحاد: المدرب لوران بلان والكابتن كريم بنزيماالهلال: المدرب محمد الشلهوب والكابتن سالم الدوسريالنصر: المدرب ستيفانو بيولي والكابتن كريستيانو رونالدوالقادسية: المدرب خوسيه ميغيل جونزاليس والكابتن ناتشوالأهلي: المدرب ماتياس يايسله والكابتن فرانك كيسيهالشباب: المدرب فاتح تيريم والكابتن يانيك كاراسكوالاتفاق: المدرب سعد الشهري والكابتن جورجينيو وينالدومالتعاون: المدرب محمد العبدلي والكابتن أشرف مهديويالرياض: المدرب بندر بن ضيف الله العتيبي والكابتن عبدالإله الخيبريالخليج: المدرب جورجوس دونيس والكابتن فابيو مارتينيزضمك: المدرب خالد عطوي والكابتن فاروق الشافعيالخلود: المدرب نورالدين زكري والكابتن محمد جحفليالفتح: المدرب قوميز والكابتن محمد الفهيدالفيحاء: المدرب بيدرو مانويل والكابتن سامي الخيبريالعروبة: المدرب أنطونيو كازورلا والكابتن حامد المقاطيالوحدة: المدرب دانيال كارينيو والكابتن وليد باخشوينالأخدود: المدرب باولو سيرجو والكابتن سعيد الربيعيالرائد: المدرب كريسيمر ريزيس والكابتن كريم البركاوي.كما تشمل لجنة التصويت 18 إعلامياً من رؤساء الأقسام في الصحف والبرامج في القطاع الرياضي وهم:بتال القوس (القسم الرياضي بقناة العربية)، تركي العجمة (برنامج كورة)، ثامر الأحمدي (وكالة الأنباء السعودية)، خالد الشنيف (برنامج دورينا غير)، صالح الخليف (صحيفة الرياضية)، عادل النجار (صحيفة عكاظ )، عايض الحربي (صحيفة الرياض)، عبدالرحمن الحميدي (برنامج برا الـ 18)، عبدالعزيز الغيامة (صحيفة الشرق الأوسط)، عبدالله فلاتة (صحيفة المدينة)، علي معيض (صحيفة البلاد)، عيسى الجوكم (صحيفة اليوم)، محمد الخميس (برنامج في التسعين)، محمد السلمي (صحيفة عرب نيوز)، محمد العبدي (صحيفة الجزيرة)، محمد عسيري (صحيفة الوطن)، نايف العتيبي (صحيفة الاقتصادية)، وليد الفراج (برنامج أكشن مع وليد).وسيتم تقسيم نسب التصويت على النحو التالي: 40% للمدربين و40% لكباتنة الأندية و15% للإعلاميين الرياضيين و5% ستتاح لتصويت الجماهير، وبشأن المعايير والشروط فإن جميع اللاعبين المشاركين في الدوري الذين تنطبق عليهم الشروط يحق لهم الترشح لجوائز الدوري السعودي للمحترفين باستثناء جائزتي أفضل لاعب سعودي وأفضل لاعب واعد فإنها تنحصر على اللاعبين السعوديين والمواليد فقط (2002 فما فوق).وللمزيد من المعلومات عن اللوائح والضوابط يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.