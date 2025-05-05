علمت «عكاظ» من مصادرها الخاصة أن البرتغالي ماركو سيلفا، أعطى نادي الهلال موافقته الرسمية لتولي تدريب الفريق الأول؛ ليصبح المدرب الوحيد الذي منح الإدارة الزرقاء الضوء الأخضر حتى الآن من قائمة الأسماء المرشحة لتدريب «الزعيم»، وتتبقى فقط تفاصيل تتعلق بمدة العقد، إذ طالب «سيلفا» بعقد يمتد لثلاثة مواسم لتنفيذ استراتيجيته والمستهدفات المفروض تحقيقها، بينما تفضّل الإدارة الهلالية عقداً لموسم واحد فقط.وفي سياق متصل، عقدت إدارة النادي اجتماعاً ثانياً مع لاعب مانشستر يونايتد البرتغالي برونو فيرنانديز ووكيل أعماله، اطلع فيها الحضور على العرض المقدم من النادي وطلبات اللاعب لصياغتها بشكل نهائي قبل توقيع العقد وإعلان التعاقد بشكل رسمي، ومنح اللاعب ووكيله مهلة لمدة أسبوع للرد النهائي على العرض المقدم من إدارة النادي، وتكثف الإدارة الهلالية تحركاتها لحسم ملفي المدرب واللاعب الأجنبي قبل بداية التحضيرات لكأس العالم للأندية.