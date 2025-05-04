أعاد النادي الأهلي المصري الآمال إلى جماهيره في المنافسة بقوة على لقب الدوري بعد استغلاله تعثر فريق بيراميدز (متصدر الدوري برصيد 47 نقطة) أمام نادي فاركو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

واستطاع الأهلي تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة وحيدة ووصل للنقطة 46 في المركز الثاني، بعد فوز ساحق للمارد الأحمر على حرس الحدود في مباراة الليلة بنتيجة (5 – 0) بأقدام طاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا، ووسام أبو علي، وحسين الشحات، ومحمد هاني.

وضم تشكيل الأهلي الذي أعلنه المدير الفني المؤقت عماد النحاس في حراسة المرمى: محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد كوكا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية، أما في الهجوم: طاهر محمد طاهر ووسام أبوعلي وأشرف بن شرقي.

كان فاركو قد قدم هدية على طبق من ذهب إلى النادي الأهلي حامل لقب الدوري المصري، إذ أوقف سلسلة انتصارات بيراميدز بالدوري المصري والمتصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 47 نقطة.

وحقق فاركو فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت اليوم، على استاد حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري.

سجل مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي هدف بيراميدز الأول ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم تمكن فاركو من قلب الطاولة وسجل الهدف الأول للفريق البرتقالي عن طريق أحمد شريف في الدقيقة 55، وضاعف محمود عماد النتيجة في الدقيقة 66 وسجل الهدف الثاني لفاركو.

من جانبه، انتفض بيراميدز وحاول العودة، حتى سجل مهاجم الفريق إبراهيم عادل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 75، وفي الدقيقة 84، سجل عمرو ناصر الهدف الثالث لفاركو من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 91 سجل مروان حمدي الهدف الثاني لبيراميدز.