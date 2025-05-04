في ليلة لم تكن كغيرها وبالرغم من صخب الأهازيج الجماهيرية الكبيرة من عشاق الأهلي الذين اكتُظت بهم مدرجات معلب «الإنماء» بجدة عقب فوزهم ببطولة كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، تغنت الجماهير الغفيرة مع نجم فريق الأهلي الكابتن علي مجرشي بالطبق الشعبي «المرسة» الذي تشتهر به منطقة جازان، مشيدين بالمستويات الكبيرة التي قدمها خلال البطولة بأهزوجة «يا مجرشي نبغى مرسة»، وبادلهم مجرشي بالوعد بتقديم طبق المرسة بمناسبة الفوز بكأس دوي أبطال آسيا للنخبة.

وقال الكابتن علي مجرشي في تصريح إن الكثير من زملائه اللاعبين أُعجبوا عند تناولهم طبق «المرسة» التي قدمها لهم، وأشار إلى أن وجبة «المرسة» الجازانية لها تحضير خاص تنفرد به في المنزل، وتختلف عن التي يتم تقديمها في المطاعم.

وتُعدّ وجبة «المرسة» من أشهر أكلات منطقة جازان وأطباقها الشعبية اليومية، إذ لا تكاد تخلو المائدة الجازانية من هذا الطبق وخصوصاً في مناسبات إكرام الضيوف أو مناسبات الأفراح، أو الوجبات شبه اليومية لأهالي المنطقة، وتتكون «المرسة» من الدقيق الأبيض أو الدخن أو الحنطة، يُضاف إليه الموز البلدي ثم يُهرس معه، ليُضاف بعد ذلك السمن والعسل المنتجان محلياً.