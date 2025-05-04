رغم استتبعاده من قائمة الفريق المحلية وفق نظام دوري روشن، الا أن قائد فريق الأهلي« روبرتو فيرمينيو »،رفض الأنكسار وواصل مع زملائة اللاعبين التدريبات اليومية دون إي تدمر او حتى يشعر من حوله بعدم رضاه على قرار استبعاده،بل زادت من عزيمته وتحديه ونتج عن ذلك تتويجه بـ« جائزة» أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024، بعد مساهماته الحاسمة في تتويج فريقه بلقبه القاري الأول. ولعب النجم البرازيلي دوراً مؤثراً في المباراة النهائية؛ إذ صنع هدفي الفوز خلال الانتصار على كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة 2-0، ليُهدي الفريق السعودي أول ألقابه في البطولة الآسيوية.وبعد بداية هادئة في مشواره بالبطولة، بدأ فيرمينيو في إظهار قدراته الحقيقية انطلاقاً من الجولة الرابعة؛ إذ سجل هدفين وصنع آخر في الفوز على الشرطة العراقي، وواصل فيرمينيو تألقه بعد ذلك، مسجلاً أربعة أهداف أخرى، إضافة إلى أربع تمريرات حاسمة، من بينها صناعة الهدف الافتتاحي أمام الهلال السعودي في الدور قبل النهائي، وهو الهدف الذي مهد الطريق نحو النهائي المرتقب أمام كاواساكي فرونتال.وفي النهائي، قدّم فيرمينيو أداءً استثنائياً؛ إذ مرر كرة حاسمة إلى غالينو لافتتاح التسجيل، قبل أن يرسل عرضية مثالية حوّلها فرانك كيسيه برأسه داخل الشباك، ليُتوّج صاحب الـ33 عاماً ببطولةٍ مميزة ختمها بأداء بطولي.من جهته، أكد روبرتو فيرمينيو لموقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر الشبكة العنكبوتية أن امتلاك عقلية الفوز هو مفتاح الظفر بالألقاب، إذ قال: «هذا اللقب هو لكل من شارك في العمل طوال الموسم؛ إذ إنه لم يكن من السهل الفوز بلقب البطولة كما ظهر في المباريات، وكان يتوجب علينا القتال في كل مباراة حتى النهائي».وكشف: شعرت أننا حققنا لقب البطولة بعدما فزنا في مباراة الدور قبل النهائي أمام الهلال، وأنا سعيد بالإنجاز الذي حققناه، وسعيد بفرحة الجماهير واللاعبين، وعندما يكون لديك عقلية الفوز فإنك تنجح في تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب.وتابع: «أنا في قمة سعادتي لما حققته في مسيرتي، وقد كان هذا اللقب مميز للغاية؛ لأنه لم يسبق للنادي الفوز به، وقد شعرت بالسعادة لمنح اللقب للجماهير، وأن أصبح أسطورة في هذا النادي».واختتم حديثه بقوله: «أنا متواجد هنا من أجل مساعدة الفريق بغض النظر عن مركزي على أرض الملعب، أنا معتاد على اللعب قلب هجوم، ولكن لعبت في الفترة الأخيرة خلف المهاجمين، وأنا فخور بنجاحي في مساعدة الفريق في تحقيق اللقب الغالي».