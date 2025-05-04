اختتم الاتحاد السعودي للمصارعة منافسات بطولة المملكة للمصارعة الرومانية والحرة لفئة الشباب تحت سن 20 عاماً، التي أقيمت في صالة مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، خلال الفترة من 1 إلى 3 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من الأندية في المملكة. وقد تُوّج نادي القادسية بالمركز الأول، فيما جاء التعاون في المركز الثاني، وحل النصر ثالثاً، وذلك في منافسات المصارعة الرومانية. أما في منافسات المصارعة الحرة، فقد حصد نادي الأهلي المركز الأول، يليه النصر ثانياً، وجاء القادسية في المركز الثالث. وتأتي هذه البطولة ضمن استراتيجية الاتحاد في دعم فئة الشباب، واكتشاف المواهب الواعدة، وتوسيع قاعدة الممارسين للعبة على مستوى المملكة.