تُوج ممثل الوطن (الأهلي) بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة والميداليات الذهبية للمرة الأولى في تاريخه، واللقب السابع للوطن، بعد فوزه على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.بدأ اللقاء قوياً من جانب الأهلي الذي بحث عن هدف مبكر، وسدد إيفان توني كرة قوية تصدى لها الحارس ياماغوتشي وأبعدها لركلة زاوية، ومن هذه الركلة هدد زياد الجهني المرمى الياباني بتسديدة اصطدمت بالحارس الياباني، ليرد كاواساكي عن طريق جناحه البرازيلي مارسينيو الذي تخطى علي مجرشي وسددها، لكن تصدى لها ديميرال، وتعود للبرازيلي الذي سددها مرة أخرى ولكن كرته ذهبت لخارج الملعب، ليعود الأهلي للسيطرة، إذ راوغ جالينو لاعبي كاواساكي ومرر الكرة لإيفان توني الذي سددها قوية في الشباك الجانبية، ومن هجمة مرتدة لعب جالينو كرة عرضية تباطأ في تسديدها توني لتعود لإيبانيز الذي سددها قوية مرت بجوار القائم.وحان وقت الفرح الأهلاوي بعد أن تلاعب جالينو بالدفاع الياباني، وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة عن الحارس ياماغوتشي لتسكن الشباك هدفاً أول للأهلي (د:35)، ولم يمر وقت طويل حتى ضاعف فرانك كيسييه النتيجة بعد عرضية من روبيرتو فيرمينو طار لها كيسييه وحولها برأسه داخل شباك كاواساكي هدفاً ثانياً للأهلي (د:42).وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي تألقه وسدد فيرمينو كرة قوية مرت بجوار المرمى الياباني، وتسديدة أخرى من رياض محرز لكن كرته مرت بجوار القائم وسط احتجاج كيسييه بتعرضه للإعاقة داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم القطري عبدالرحمن الجاسم لم يحتسب شيئاً، وانطلق علي مجرشي بكرة من ملعب فريقه وراوغ الدفاع الياباني ومرر الكرة لإيفان توني، وعادت للمجرشي الذي تعرض للإعاقة داخل منطقة الجزاء ولم يتم احتسابها أيضاً، ورد كاواساكي بتسديدة من البديل إيتو ولكن كرته مرت بجوار القائم، وبعد خمس دقائق وقتاً بدل ضائع أعلن الحكم الجاسم نهاية اللقاء بفوز الأهلي على كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل.وبعد نهاية اللقاء تُوج ممثل الوطن بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة والميداليات الذهبية، ليكون ثالث فريق سعودي يحصل على لقب هذه البطولة بعد الهلال (أربع مرات) والاتحاد (مرتين)، فيما حصل كاواساكي على الميداليات الفضية.