بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، لممثل الوطن (الأهلي) بحصوله على كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وأعلن عن منح كل لاعب بهذه المناسبة مبلغ 200 ألف ريال، وسبق أن منح كل لاعب مبلغ 100 ألف ريال في دور نصف النهائي ليصبح المبلغ 300 ألف ريال لكل لاعب، فيما حصد الأهلي مبلغ 45 مليون ريال بمناسبة تحقيقه اللقب الآسيوي.سلسلة «اللا هزيمة»بفوزه على كاواساكي الياباني في النهائي، وصل الأهلي في سلسلة عدم الخسارة للرقم (18)، فيما يحتل صدارة الترتيب الهلال وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي (20 مباراة لكل منهما)، وثالثاً غامبا أوساكا الياباني (19 مباراة).السعودية واليابان «محد أحسن من أحد»تعد مواجهة الأمس رابع مباراة نهائية تجمع بين فريقين من السعودية واليابان، وهي المواجهة النهائية الأكثر تكراراً في تاريخ البطولة، وتُوج الهلال أولاً أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني في 2019، ثم عاد أوراوا للتتويج باللقب مرتين أمام الهلال أيضاً في 2017 و2023، وتعادلت الكفة بتتويج الأهلي على حساب كاواساكي بالأمس في النسخة الحالية.«ذهب» من المواجهة الأولىلم يسبق أن لعب الأهلي أي لقاء أمام فريق ياباني، وفي نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة واجه كاواساكي كأول مواجهة للأهلي لفريق ياباني في تاريخه، وكان ثمن تلك المواجهة تحقيق اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه.الأهلي ينضم لنخبة الكبارأصبح الأهلي خامس فريق يُتوّج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة دون أي خسارة، إذ كانت البداية عن طريق جاره الاتحاد عندما حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه عام 2005، إذ لم يتعرض للخسارة في جميع اللقاءات التي خاضها إلى أن حقق اللقب، ومن ثم حقق أوراوا ريد دايموندز الياباني اللقب دون خسارة في 2007، وفي العام التالي حقق الفريق الياباني الآخر غامبا أوساكا اللقب دون خسارة 2008، وأخيراً أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في 2020.