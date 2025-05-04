احتفلت جماهير النادي الأهلي حتى ساعات الصباح الأولى بمقر النادي، بتحقيق الفريق الكروي كأس دوري أبطال آسيا لأندية النخبة أمام كاواساكي الياباني في المباراة النهائية.وعاشت الجماهير الأهلاوية فرحة الفوز بحصد أولى البطولات الآسيوية في تاريخ الفريق الكروي على مرّ مشاركاته في البطولات القارية والوصول للعالمية.وتغنّت الجماهير بلاعبي الفريق والمدرب والإدارة الأهلاوية، بعد أن نجحوا في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا لأندية النخبة، والتأكيد على علوّ كعب الكرة السعودية قارياً.عريس يا أهليحقق الأهلي التتويج الأول في تاريخه بهذه البطولة القارية «دوري أبطال آسيا للنخبة» بعد انتصاره بثنائية أمام كاواساكي الياباني، ويُعد أول فريق يفوز باللقب بالمسمى والنظام الجديد، كما ضمن الأهلي كذلك التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية في النسخة الثانية من النظام الجديد التي ستقام في 2029، وسيتواجد الفريق في بطولة كأس القارات في الموسم القادم ممثلاً عن القارة الآسيوية، وبطبيعة الحال سيضمن الفريق وجوده في النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة.ماتياس أصغر مدربسجل الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي السعودي اسمه في سجلات دوري أبطال آسيا، من خلال قيادة فريقه لتحقيق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه على حساب كاواساكي الياباني بهدفين دون مقابل، وأصبح يايسله أصغر مدرب يحصد البطولة الآسيوية في نسختها الحديثة التي انطلقت بمسماها الجديد «دوري أبطال آسيا» في 2022/‏ 2023.السابعة للوطنحقق الأهلي اللقب السابع لدوري أبطال آسيا بسجل الأندية السعودية، إذ خاضت الأندية السعودية 16 نهائياً في دوري أبطال آسيا مع مواجهة الأهلي وكاواساكي الياباني في نسخة 2025.وحققت أندية المملكة لقب دوري أبطال آسيا سبع مرات، بينما جاءت في الوصافة خلال تسعة نهائيات أخرى، علماً أن نسخة 1986 هي النسخة الوحيدة من البطولة التي كان تحديد البطل يتم من خلال دورة مجمعة ودوري من دور واحد.وجاءت التتويجات السبعة بواقع أربعة للهلال واثنين للاتحاد، وكان الأهلي ثالث فريق سعودي يُتوج بلقب دوري أبطال آسيا بعد أن تفوق بثنائية على كاواساكي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.