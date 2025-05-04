في ليلة لم تكن كغيرها، خرجت جدة بكل أطيافها، شوارعها، أنوارها، نسماتها البحرية، وحتى ملامح الناس كلها تحوّلت إلى نشيد فرح واحد كتبه الأهلي بلقب نخبة آسيا، وردّده الشغوفون من كل الأعمار.لم تكن الاحتفالات مجرد لقطات عابرة لعدسة «عكاظ»، بل قصة وطنية كاملة، شارك في كتابتها رجل يرتدي الغترة والشماغ، وطفل بالكاد يُجيد نطق «أهلي»، وامرأة تلوّح من نافذة السيارة، وشاب يحيي المجد بيده على صدره.الشوارع تنطق بالعشقامتدت الاحتفالات من كورنيش الحمراء إلى أعماق الأحياء، حيث تجمعت الأسر أمام السيارات، أطفالٌ برؤوس ملفوفة باللون الأخضر، وشباب يرفعون شارة النصر على كل لحظة وجع مضت.يقول أحد المشجعين وهو يرتدي وشاحاً أخضر:«كنا نقول دائماً: الأهلي سيعود، واليوم عدنا معه، كباراً وصغاراً.. عدنا نخبويين».أكثر من كرةلم يكن التتويج مجرد فوز رياضي، بل لحظة استرد فيها الأهلاويون كرامتهم الكروية، وذاكرتهم المجيدة، وأحقيتهم بالفخر؛ فصورة الطفلة التي ترفع إصبع النصر من نافذة السيارة لم تكن عفوية، بل انعكاس لتوارث الهوية، وشاب يُحيّي بكفه اليمنى وكأن الأهلي أصبح رتبة شرف تُمنح ليس فقط لعناصر الفريق، بل لجمهوره.جدة تبتسمأضواء المدينة كانت صدى للحدث، لكنّ نور الفرح الحقيقي كان في وجوه الناس؛ فرجل مسنّ يلوّح بيده للمارّة وهو يردد «الأهلي ملك آسيا» وفتيات يحملن أعلام النادي كما تُحمل رايات الملوك، وطفلان يطلّان من فتحة سقف السيارة كأنهما يخرجان من مشهد حلم طال انتظاره.