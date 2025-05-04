شهدت شوارع جدة والرياض احتفالاً استثنائياً عقب تتويج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بمشهد امتزج فيه الفخر الرياضي بالهوية الوطنية، حيث ازدانت اللوحات الرقمية والجسور والميادين العامة بعبارة: «إنجازكم إنجاز للوطن»، إلى جانب شعار النادي الملكي وعلم المملكة.جدة لا تنام فرحاًفي جدة، حيث النبض الأهلاوي الأصيل، عمّت مظاهر الفرح كل زاوية من المدينة. ظهرت لوحات عملاقة على واجهات المباني والجسور، مثل كوبري الأندلس، وشارع التحلية، تحمل الشعار الأخضر والأبيض وتحتفي باللقب القاري الذي أعاد الأهلي إلى صدارة المشهد الآسيوي.أضواء المدينة تحوّلت إلى مشهد احتفالي متكامل، وكأن جدة بأكملها ترتدي قميص الأهلي، في لحظة عزّ لا تعني جماهير النادي فحسب، بل تمتد لتُجسد فخراً وطنياً يشمل الجميع.الرياض تفتح شاشاتهاوفي الرياض، لم يكن المشهد أقل فخامة.. شاشات الطرق الرئيسية، خصوصاً على طريق الملك فهد، وشارع العليا، عرضت تهنئة رسمية تتغنّى بإنجاز الأهلي، وتؤكد على مكانة البطولة في وجدان الوطن، واعتزاز العاصمة بتمثيل الأهلي للمملكة في أعرق البطولات القارية.الصور التي انتشرت عبر وسائل التواصل وثّقت لحظة نادرة: عاصمة المملكة، وعروس البحر الأحمر تحتفلان بنادٍ واحد، بلقب واحد، في مشهد وحّد المشاعر وأحيا الفخر.فرحة وطنالرسائل الإعلامية التي ظهرت على الشاشات لم تكن تهنئة، هي اعتراف بمكانة الأهلي كنادٍ يُمثّل المملكة في المحافل الدولية، ويجعل من إنجازه الرياضي إنجازاً للوطن بأكمله.