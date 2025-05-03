بعد سلسلة النجاحات الرياضية التي حققتها المملكة العربية السعودية في استضافة وتنظيم أقوى بطولات العالم، اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم منح المملكة حق استضافة بطولة «كأس آسيا تحت 17 عاماً» للنسخ الثلاث القادمة 2026، 2027، 2028.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عُقد اليوم في جدة، بحضور الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم عضو لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي إبراهيم القاسم، على هامش استضافة جدة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة.ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الشكر للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على الدعم السخي للقطاع الرياضي، وهو الدعم الذي أصبحت معه المملكة وجهة رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية في الفترة الأخيرة، مشيداً بجهود وزير الرياضة في تسخير جميع الإمكانات لإنجاح الفعاليات الرياضية التي تحتضنها المملكة.وقدم المسحل الشكر للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على ثقته ومنح المملكة حق استضافة النسخ الثلاث القادمة من «كأس آسيا تحت 17 عاماً»، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الاتحادين السعودي والآسيوي بما يسهم في تطوير كرة القدم الآسيوية.