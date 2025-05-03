كتب النادي الأهلي السعودي سطراً جديداً في سجلات المجد، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، البطولة الأهم في تاريخ القارة بصيغتها الجديدة، التي جمعت نخبة الأندية الآسيوية في منافسة لا مكان فيها للصدفة.التتويج لم يكن مجرد لقب، بل تحول إلى بوابة ذهبية تقود الأهلي نحو العالمية، إذ حصد النادي أربع مزايا استثنائية ستشكل علامة فارقة في مسيرته:• 1- كأس القارات للأندية 2025الأهلي سيمثل آسيا في نسخة «FIFA Intercontinental Cup» المقررة إقامتها العام القادم، وهي بطولة تجمع أبطال القارات في صراع كروي من الطراز الأول، ما يعزز مكانته كأحد رموز الكرة السعودية على المسرح الدولي.• 2- كأس العالم للأندية 2029بحجزه مقعداً مبكراً في البطولة الأغلى للأندية، يكون الأهلي أول نادٍ سعودي يضمن وجوده في نسخة 2029، وسط نخبة أبطال العالم، وهو ما يعكس ثقة «فيفا» بالمسار الذي اختطّه الأهلي كفريق يُمثل قارة آسيا لا مجرد نادٍ محلي.• 3- مقعد مباشر في «نخبة آسيا» القادمةدون المرور بتصفيات أو حسابات معقدة، الأهلي سيخوض النسخة القادمة من دوري أبطال النخبة ممثلاً رسمياً للمملكة، ما يمنحه استقراراً فنياً واستثمارياً مبكراً للتحضير طويل الأمد.• 4- جائزة مالية تتجاوز 45 مليون ريال سعوديإلى جانب الكأس والذهب، حصل النادي على دعم مالي ضخم، يقدّر بأكثر من 45 مليون ريال، ما يفتح المجال لتعزيز التعاقدات، ودعم البنية التحتية، والاستثمار في مستقبل النادي على المستويين المحلي والقاري.عودة الملوكمن لحظة الهبوط قبل عامين، إلى قمة آسيا اليوم، يثبت الأهلي أن الكبار لا يُقاسون بعدد البطولات فقط، بل بطريقة العودة بعد السقوط، هو النادي الذي حمل جراحه بصمت، وأعاد تشكيل تاريخه بأصوات المدرجات لا بالتصريحات.اليوم، لم يفرح جمهوره فقط بل فرح وطنٌ بأكمله، إلا من أبى أن يرى المجد حين لا يحمل لونه.