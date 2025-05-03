رفع وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ بمناسبة تتويج فريق النادي الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، بعد فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم (السبت) 3 مايو 2025، على ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: نحمد الله -عز وجل- على انتصار ممثل الوطن الأهلي، وحصوله على كأس البطولة القارية، الذي يُعد تأكيداً لما وصلت له كرة القدم السعودية، في ظل الاهتمام الكبير من قيادة وطننا الغالي، والدعم السخي وغير المسبوق من ولي العهد -حفظه الله- للقطاع الرياضي عموماً، الذي أثمر عن قفزات نوعية ومتميزة -ولله الحمد-، جعلت الأندية السعودية تقدم مستويات كبيرة على المستوى القاري، ما أسفر عن تتويج الأهلي بهذا اللقب الكبير.واختتم حديثه قائلاً: أتقدم بالتهنئة للنادي الأهلي إدارة ولاعبين وجماهير، ولكل الرياضيين بهذا الفوز الكبير والمستحق، الذي نسعد به جميعاً، وأتمنى لرياضتنا المزيد من التقدم والازدهار والنمو في الأيام القادمة، ولفرقنا ومنتخباتنا الوطنية كافة، التوفيق والنجاح بمشيئة الله.