وجه الفرنسي محمد سيماكان مدافع النصر السعودي رسالة نارية إلى جمهور «العالمي» بعد ضياع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان النصر قد ودع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي بعد السقوط المفاجئ ضد كاواساكي فرونتال الياباني 2-3 على ملعب «الإنماء» في مدينة جدة.

وكتب سيماكان عبر حسابه الرسمي بمنصة «إنستغرام»: «هذا الأمر يؤلمني بشدة، لذا استغرق الأمر مني بضعة أيام لأتقبله».

وتابع: «إلى جماهيرنا شكراً لدعمكم فقد كنتم حاضرين طوال الطريق وحتى النهاية وكنتم تستحقون الفرح».

وأكد المدافع الفرنسي أنه لن ينسى أبداً شعور فشله في نشر السعادة بين الجماهير النصراوية قائلاً: «يؤلمني ذلك، وسأحمله في قلبي».

وأضاف: «في أعماقي أعلم أن النجاح قادم لنادينا، وسنواصل الكفاح حتى نحققه».

وكان سيماكان قد انضم إلى النصر قادماً من لايبزيغ الألماني ووقع عقداً يربطه بالفريق لمدة 5 سنوات، حتى 2029.

ولعب سيماكان 36 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، مسجلاً هدفاً واحداً وصانعاً 3 أخرى.