في الـ 5 من شهر يونيو 2023 وجد متابعو كرة القدم والمهتمون بها حول العالم نفسهم أمام واقع جديد، ومسار مختلف كان عنوانه الوحيد، من يريد مشاهدة نجوم كرة القدم حول العالم عليه متابعة دوري روشن للمحترفين، منذ ذلك التاريخ والدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا وجدت منافساً شرساً على النجوم، منذ ذلك الوقت والأندية السعودية تضم نجوماً لا حصر لهم وقائمة تنافس بها أي فريق كرة قدم حول العالم.

الليلة.. وبعد ما يقارب العامين على انطلاق المشروع الكبير، يحمل الأهلي لواء جني ثمار هذا المشروع وتحقيق أولى الألقاب الكبرى للأندية السعودية في الرحلة الجديدة، إذ يواجه كاواساكي الياباني في نهائي النسخة المحدثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعبه في جدة وأمام 60 ألف مشجع سيكونون مؤازرين لفريقهم وداعمين له في هذه المهمة.

قدم المشروع الجديد للنادي الأهلي فريقاً تجاوزت قيمته السوقية 170 مليون يورو، ويضم نجوماً سبق لهم الحصول على دوري أبطال أوروبا وبطولات محلية كبرى في أوروبا، شكلوا فريقاً مرعباً نجح في الوصول إلى نهائي المسابقة الآسيوية دون خسارة.