قال المدرب الوطني والمحاضر الآسيوي عبدالله آل مانع لـ«عكاظ»، إن الأهلي تمكن من الوصول للمباراة النهائية لدوري نخبة آسيا بعد مجهود وافر، تخطى به دور المجموعات بثبات في المركز الأول على مجموعته، فيما تمكن من الظفر في مباريات خروج المغلوب بالفوز على نفس النهج حتى وصل إلى المباراة النهائية التي ستقام مساء اليوم أمام كاواساكي الياباني.

• مباراة مجهدة وأخرى بمجهود متوسط

وقال آل مانع، سيدخل الأهلي، المباراة النهائية من الناحية البدنية بعد مباراة مجهدة في ‫نصف النهائي أمام الهلال، والتي استنزف فيها الكثير من المخزون اللياقي لدى اللاعبين، بينما سيدخل كاواساكي الياباني بجاهزية أفضل من فريق الأهلي بعد فوزه على النصر بمجهود متوسط، كونه يلعب بنهج الكتلة الواحدة دفاعاً وهجوماً. وأضاف، اعتمد مدرب الأهلي في المباريات السابقة على طريقة ‫6‏+1 دفاعياً والتحول الهجومي بطريقة ‫4‏+1‬ مع ( تقدم أحد الظهيرين) هجومياً، حيث يعتمد بذلك على سرعة التحول الهجومي مع التواجد الدفاعي، وعدم الاندفاع بكامل العدد للنواحي الهجومية، مما يترك ثغرات في وسط الملعب يستفيد منها الفريق المنافس، وبناء اللعب بأريحية بعد التحول الهجومي للمنافس، بينما يلعب الفريق الياباني بأسلوبه المعتاد ككتلة واحدة دفاعاً وهجوماً، ويمتاز بدقة التمرير، وسلاسة خروج الكرة بين أقدام لاعبيه، حيث اتضح مدى انسجام لاعبيه مع بعضهم البعض، وعدم تأثر الفريق بخروج ودخول أي لاعب من وإلى دكة البدلاء دون الاعتماد على لاعب معين.

• التركيز على استغلال الكرات الثابتة

وأضاف، يجب على مدرب الأهلي التركيز على استغلال الكرات الثابتة، والعرضية السريعة حيث يمتلك لاعبين أصحاب بنية بدنية أفضل من الفريق الياباني في ضربات الرأس، والالتحامات البدنية، وكذلك التركيز على التصويب من خارج منطقة الجزاء كون لاعبي الفريق الياباني يتكتلون ويتمركزون بشكل جيد دفاعياً، والحذر يا أهلي من التحول الهجومي من الأطراف لكاواساكي الياباني، والكرات البينية القصيرة المتقنة بين أقدام لاعبيه، والدخول من خلف الظهيرين الأهلاويين مع العلم أن فريق الأهلي يمتلك نوعية لاعبين محترفين أعلى مهارياً، وقيمة سوقية من الفريق الياباني الذي لا يمتلك سوى لاعبيْن برازيليين فقط ضمن التشكيل الياباني الكامل.