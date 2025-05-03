انتصر فريق الفيحاء على ضيفه ضمك بهدفين لهدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتقدم لضمك نجمه نيكولاي ستانسيو (د: 40)، فيما أحرز هدفي الفيحاء كل من: زياد الصحفي (د: 47)، وضاري العنزي (بالخطأ في مرمى فريقه 51).شهد اللقاء بداية هادئة من الفريقين وقبل نهاية الشوط الأول أشعل نيكولاي ستانسيو الأجواء بعد أن استقبل الكرة من الجهة اليمنى وراوغ دفاع الفيحاء ليسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الزاوية البعيدة للحارس موسكيرا لتسكن شباك الفيحاء كهدف أول لضمك (د: 40)، ومع بداية الشوط الثاني ضغط أصحاب الأرض ونفذ أليخاندرو بوزويلو ركلة زاوية أبعدها دفاع ضمك لتعود مرة أخرى لأليخاندرو ويلعبها عرضية عالية طار لها زياد الصحفي وحولها برأسه داخل شباك ضمك كهدف أول وتعادل للفيحاء (د: 47)، لينشط أداء الفيحاء لمضاعفة النتيجة، ومن هجمة مرتدة قادها أليخاندرو مرر كرة طويلة لزميله فاشون ساكالا الذي انطلق بالكرة ولعبها عرضية داخل منطقة الجزاء ليتدخل المدافع ضاري العنزي لإبعاد الكرة ولكن بالخطأ حولها لمرمى فريقه كهدف ثانٍ للفيحاء (د: 51)، وحاول ضمك العودة للقاء ورغم أنه تمكن من هز شباك الفيحاء عن طريق لاعبه فرانسوا كامانو الذي لعب كرة بالكعب كهدف لضمك ولكن راية التسلل كانت حاضرة، لينتهي اللقاء بفوز الفيحاء على ضمك بهدفين لهدف، ويُعد هذا الفوز هو الأول للفيحاء على ضمك في دوري المحترفين.وبهذه النتيجة يحقق الفيحاء فوزه الـ 7 ووصل للنقطة 33 وفي المركز الـ 12، فيما تلقى ضمك الخسارة الـ 15 وتجمد رصيده عند 31 وفي المركز الـ 13 وبفارق نقطتين فقط بينه وبين أقرب مركز هبوط، وفي الجولة القادمة سيلاقي الفيحاء مضيفه الاتحاد يوم الأحد الموافق 11 مايو، فيما يلاقي ضمك مضيفه الاتفاق في ذات اليوم.