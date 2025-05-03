في تغطيتها لنهائي دوري أبطال آسيا 2025، ركزت الصحافة اليابانية على المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي السعودي وكاواساكي فرونتال الياباني. وأبرزت الصحف اليابانية، مثل «نيكان سبورتس» و«سبونيتشي»، أهمية المباراة بالنسبة لكاواساكي، الذي يسعى لتحقيق أول لقب آسيوي في تاريخه.أشادت الصحافة اليابانية بأداء كاواساكي فرونتال، معتبرةً أن الفريق الياباني تفوق على كوكبة النجوم في النصر السعودي بفضل التنظيم الصارم والروح القتالية للاعبيه.من جهته، أكد مدرب كاواساكي، شيغيتوشي هاسيبي، في تصريحات صحفية، أنه لا يرى نقاط ضعف في فريق الأهلي السعودي، مشيراً إلى أن المواجهة ستكون صعبة وتتطلب تركيزاً عالياً من لاعبيه.كما أشارت الصحافة اليابانية إلى أن كاواساكي فرونتال يسعى لتحقيق أول لقب له في دوري أبطال آسيا، في حين يطمح الأهلي السعودي إلى كسر نحسه في النهائيات بعد خسارته في نهائيي 1986 و2012.تجدر الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستُقام في جدة، مما يمنح الأهلي أفضلية الأرض والجمهور، إلا أن الصحافة اليابانية ترى أن كاواساكي يمتلك القدرة على تحقيق المفاجأة بفضل انضباطه التكتيكي وروح الفريق العالية.