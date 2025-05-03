«يقترب الألماني ماتياس يايسله من إتمام حملة شبه مثالية مع الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستعد لقيادة الفريق نحو المجد في النهائي أمام كاوازاكي فرونتال الياباني»، هكذا بدأ الاتحاد الآسيوي تقريره عن ماتياس يايسله مدرب فريق الأهلي عبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية.وذكر التقرير أن يايسله أشرف على مشوار رائع للنادي السعودي، الذي فاز في 11 مباراة وتعادل في واحدة من أصل 12 مواجهة خاضها على الساحة القارية هذا الموسم، وجاء أبرز انتصارات الفريق تحت قيادته في قبل نهائي جدة 2025، عندما تفوق الأهلي على غريمه المحلي الهلال بنتيجة 3-1، ليمنح يايسله فرصة دخول التاريخ كأول مدرب يقود الأهلي لتحقيق اللقب القاري الأغلى، بعد أن اكتفى الفريق بالوصافة في مناسبتين سابقتين.وتحدث التقرير عن مسيرة يايسله كلاعب، إذ ذكر أن مسيرته كلاعب امتدت على مدار 11 عاماً، قضى معظمها مع نادي هوفنهايم الألماني، حيث عاصر صعود الفريق من الدرجات الدنيا حتى بلوغه دوري الدرجة الأولى الألماني (البوندسليغا)، ومن المصادفات اللافتة أن آخر 3 مواسم له مع هوفنهايم بين 2011 و2014 شهدت ظهور النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي يتولى يايسله تدريبه اليوم في صفوف الأهلي.وعن مشواره التدريبي ذكر التقرير أنه بعد اعتزاله اللعب في سن 31، اتجه يايسله إلى التدريب، فبدأ كمساعد مدرب في نادي بروندبي الدنماركي، قبل أن يبرز اسمه بقوة في نادي ريد بول سالزبورغ النمساوي بعد أن تولى تدريبه مع انطلاق موسم 2021-2022، وحقق نجاحاً لافتاً بقيادته الفريق للتتويج بلقب الدوري المحلي بفارق 18 نقطة عن أقرب ملاحقيه شتورم غراتس، قبل أن يكرر الإنجاز في الموسم التالي.واختتم التقرير بمشوار يايسله مع الأهلي: «هذا النجاح جذب أنظار الأهلي، الذي تعاقد معه لموسم 2023-2024 بعد عودة الفريق إلى دوري المحترفين السعودي، إثر موسم صعب شهد هبوطه بشكل مفاجئ»، وأنهى الأهلي الموسم المحلي بالمركز الثالث خلف الهلال والنصر، ليعود للمشاركة في البطولة القارية للمرة الأولى منذ عام 2021، ويمنح مدربه الجديد فرصة لإثبات قدراته التدريبية على المستوى الآسيوي، وبالرغم من النجاح الذي حققه حتى الآن، فإن يايسله يدرك جيداً أن التتويج باللقب في استاد الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية السبت سيكون المعيار الحقيقي لإكمال المهمة بنجاح.أرقام «ماتياس يايسله»:لعب 12فاز 11تعادل 1خسر 0له 32عليه 10