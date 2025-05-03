يدخل كاواساكي الياباني لقاء الغد أمام الأهلي نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة وهو يعيش فترة ذهبية بل هي الفترة الأهم والأكبر في تاريخ النادي، إذ تأسس كاواساكي عام 1955، ومنذ ذلك التاريخ ظلت مسيرته متعثرة وبعيدة عن الأضواء حتى مع تحوله إلى نادٍ محترف مطلع تسعينات القرن الماضي، لكن مسيرة الفريق منذ موسم 2017 وحتى اللحظة هي مختلفة تماماً عن ما سبقها.فخلال 62 عاماً منذ تأسيسه وحتى موسم 2017 كان الفريق بلا ألقاب أو إنجازات تذكر حتى حضر الحدث المفصلي في تاريخ النادي.في موسم 2017 كان الفريق يحتل المرتبة الثانية في الدوري الياباني متخلفاً بـ 4 نقاط عن المتصدر وحامل اللقب كاشيما نتلرز قبل جولتين فقط من النهاية، لتحدث المعجزة ويتعثر كاشيما بالتعادل في آخر جولتين ويكسب كاواساكي مباراتيه الأخيرتين ويحقق لقب الدوري الأول في تاريخه، بعدها فُتحت أبواب المجد على مصراعيها أمام الفريق الملقب بـ(العاصفة الزرقاء)، إذ هيمن بشكل عام على الألقاب في كرة القدم اليابانية وحقق لقب الدوري 4 مرات أعوام 2017، 2018، 2020، 2021 وكأس أمبراطور اليابان 2020 وكأس الدوري الياباني 2019 وكأس السوبر الياباني 2019.ويصل كاواساكي إلى نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في تاريخه، إذ يطمح إلى ترجمة نجاحاته المحلية وتحقيق النجاح القاري وحصد اللقب الأبرز في تاريخ النادي.النادي في سطور:- تأسس عام 1955- حقق أول لقب دوري 2017- حقق 7 ألقاب في مسيرته- ينتظر اللقب الآسيوي الأول