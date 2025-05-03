يطمح مهاجم الأهلي رياض محرز في رفع كأس دوري أبطال آسيا للنخبة، وإسعاد جماهير ناديه المتعطشة لهذا اللقب القاري الغائب عن خزائن النادي الأهلي، وإضافة لقب دوري أبطال آسيا للنخبة إلى القائمة الطويلة من البطولات التي توّج بها، والتي تتضمن (الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، ولقب كأس الأمم الأفريقية مع الجزائر)، عندما يواجه فريقه الأهلي نظيرة كاوازاكي فرونتال الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 السبت على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، حيث قال: «منذ اللحظة الأولى أردنا جميعاً الوصول إلى هذه المرحلة الحاسمة والبحث عن تحقيق اللقب، لدينا الرغبة الحقيقية والجادة من أجل الصعود كأبطال على منصة التتويج»، وأضاف: «أنا محظوظ في اللعب ضمن فريق يبحث دائماً عن تحقيق الانتصارات، وعلينا أن نحقق الإنجاز الذي طال انتظاره لاسيما بعد الوصول إلى النهائي من قبل دون الفوز باللقب، وأمامنا خطوة واحدة فقط لتحقيق ذلك»، وعن فريق كاوازاكي فرونتال قال محرز: «إنهم فريق جيد بما فيه الكفاية، ووصولهم إلى المباراة النهائية يؤكد ذلك»، وشدد بالقول: «علينا التركيز في التعامل مع اللقاء والانتباه جيداً لكافة التفاصيل الدقيقة ومحاولة التغلب على التحديات التي قد تواجهنا».وحول إقامة الأدوار النهائية اعتباراً من ربع النهائي بنظام التجمع قال محرز: «أنا معجب بهذا النظام، ونحن دائماً على أتم الاستعداد، ونحظى بدعم جماهيري رائع ونتطلع لحضور المزيد من الجماهير لدعمنا في النهائي».يذكر أن الجزائري «رياض محرز»، صاحب العدد الأكبر من مساهمات الأهداف في البطولة خلال هذه النسخة، يعول عليه جمهور «المجانين» آمالاً عريضة في مواجهة النهائي، فمنذ انضمامه إلى الكتيبة الخضراء صيف 2023 قدّم «محرز» أداءً لافتاً جعله أحد أبرز المحترفين في الدوري السعودي «روشن»، وعكست أحصاءات «محرز» في المباريات التي خاضها تأثيره الكبير مع الفريق، حيث يجمع بين التسجيل وصناعة الأهداف بشكل متوازن، ما يجعله أحد أبرز المحترفين تأثيراً في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ففي إحدى المباريات ساهم محرز في 5 أهداف، مسجلاً هدفاً، مقدماً 3 تمريرات حاسمة، ومتسبباً في ركلة جزاء، ما جعله يحصل على تقييم 10/10 من معظم منصات الإحصاءات، ويُعد «محرز» أكثر لاعب أفريقي إسهاماً بالأهداف في تاريخ الأهلي.محرز مع الأهلي:- عدد المباريات: 71 مباراة- الأهداف المسجلة: 26 هدفاً- التمريرات الحاسمة: 31 تمريرة- إجمالي المساهمات التهديفية: 57 مساهمة