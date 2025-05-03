كأس دوري أبطال آسيا للنخبة مصنوعة يدويا من الفضة الإسترلينية المختومة، ويبلغ وزنها نحو 12 كيلوغراما، تم تصميمها وصناعتها من قبل شركة «توماس لايت» البريطانية، المتخصصة في صناعة الجوائز الرياضية الفاخرة، التي تحمل ترخيصا ملكيا كصانعي ذهب وفضة. وتم الكشف عن الكأس الجديدة خلال حفل سحب قرعة مرحلة الدوري للموسم الافتتاحي 2024-2025 في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ​وتتميز الكأس بتصميم يجمع بين التراث الآسيوي والحداثة، حيث يبلغ ارتفاعها نحو 70 سنتيمترا، وتعكس هيبة وقوة البطولة، وتُعد هذه الكأس جزءاً من مجموعة جوائز جديدة صممتها «توماس لايت» للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تشمل أيضاً كأس دوري أبطال آسيا للسيدات، وكأس دوري أبطال آسيا 2، وكأس دوري التحدي الآسيوي. وتُمنح الكأس الأصلية للفريق الفائز خلال مراسم التتويج، ثم تُعاد إلى الاتحاد الآسيوي، بينما يحتفظ الفريق بنسخة طبق الأصل.وبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هي النسخة الجديدة والمطورة من البطولة القارية الأولى للأندية في آسيا، التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هذا الموسم ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة مسابقاته القارية، وتتميز الهوية البصرية الجديدة باستخدام اللون البنفسجي، الذي يرمز إلى النخبوية والطموح، ويعكس روح المنافسة العالية بين أفضل أندية القارة. وتم تقليص عدد الفرق المشاركة من 40 إلى 24 فريقا، بواقع 12 فريقا من منطقة الغرب و12 من الشرق، بهدف رفع جودة المنافسة. وتقام مباريات المسابقة بنظام الدوري السويسري، واستبدال مرحلة المجموعات التقليدية، حيث يلعب كل فريق 8 مباريات ضد خصوم مختلفين، ما يزيد من تنوع المباريات ويعزز التنافسية، وتتأهل أفضل 8 فرق من كل منطقة إلى دور الـ16، وتستمر المنافسات بنظام الذهاب والإياب حتى ربع النهائي، أما الأدوار النهائية (ربع النهائي، نصف النهائي، والنهائي) بنظام التجمع والخروج بالمباراة الواحدة، بحيث يحصل البطل على 12 مليون دولار، مقارنة بـ4 ملايين في النظام السابق، ما يعكس التزام الاتحاد الآسيوي بتحفيز الأندية على تقديم أفضل مستوياتها.الكأس في سطور:- وزنها 12 كيلوغراماً.- صممتها «توماس لايت» البريطانية.- ارتفاعها نحو 70 سنتيمتراً.