دخل الفرنسي زين الدين زيدان، أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية، قائمة الأسماء المرشحة لتولي تدريب نادي النصر السعودي، في خطوة قد تشكل تحولاً كبيراً في خارطة الفريق الفنية خلال المرحلة القادمة.وبحسب مصادر خاصة، فإن اللجنة التنفيذية في النصر تفكر في فتح خطوط التواصل مع عدد من المدربين العالميين بعد الخروج الآسيوي، ويُعد زيدان من الأسماء التي تحظى باهتمام كبير داخل أروقة القرار النصراوي، لما يتمتع به من سجل تدريبي لافت، وتجربة ناجحة مع نادي ريال مدريد توج خلالها بعدة ألقاب كبرى، أبرزها دوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية.وتأتي هذه التحركات في إطار رغبة اللجنة في إعادة بناء الفريق فنياً بقيادة اسم قادر على فرض شخصية قوية وقيادة مشروع يعيد النصر إلى الواجهة القارية والمحلية، خصوصاً في ظل وجود كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.زيدان، الذي لم يدرب أي فريق منذ رحيله عن ريال مدريد في 2021، لطالما كان حريصاً على اختيار وجهته بعناية، مما يجعل مفاوضات ضمه للنصر تحدياً يتطلب مشروعاً واضحاً وجاذباً.