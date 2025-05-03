حققت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، المركز الأول وكأس بطولة الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية للسباحة، التي استضافتها جامعة الملك خالد، لمدة ثلاثة أيام، في مسابح المدينة الرياضية الجامعية في الفرعاء بأبها، وسط مشاركة 182 سباحاً، مثلوا (24) جامعة وكلية.ونالت جامعة الإمام، المركز الأول بمجموع نقاط (581)، وحققت جامعة الملك عبدالعزيز المركز الثاني بمجموع نقاط (498)، وجاء في المركز الثالث جامعة الملك سعود بـ (349) نقطة.وتوج مدير إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي للرياضة الجامعية الدكتور محمد الشمري، وعميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد الدكتور علي القحطاني، الفائزين خلال الحفل الختامي للبطولة، الذي شهد كذلك تكريم الحكام والجامعات المشاركة.