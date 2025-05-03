خطف نجوم منتخبنا الوطني لألعاب القوى الأنظار في البطولة العربية الـ 24 لألعاب القوى والمقامة حالياً في مدينة وهران الجزائرية في يومها الثاني.إذ تألق أبطال وبطلات المنتخب السعودي في البطولة وحصدوا إلى الآن 8 ميداليات متنوعة، توزعت على النحو التالي: 3 ميداليات ذهبية، وميداليتان فضية، 3 ميداليات برونزية.وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث عن طريق كل من: البطل محمد تولو في رمي الجلة، والبطل عبدالعزبز عطافي في سباق الـ ١٠٠م، والبطل مازن ال ياسين في سباق الـ ٤٠٠م.فيما حصد الميداليتين الفضيتين كل من: البطل حسين آل عاصم في مسابقة القفز بالعصا، والبطل سامي بخيت في مسابقة الوثب الثلاثي، فيما جاءت الميداليات البرونزية الثلاث عن طريق: البطل إبراهيم فتيني في سباق الـ ٤٠٠م، والبطل حسن دوشي في مسابقة الوثب الثلاثي.وبهذا الأداء القوي، يثبت الأبطال السعوديون حضورهم المميز والقوي بين نخبة المنتخبات العربية، ويؤكدون على التطور المستمر لرياضة ألعاب القوى في المملكة، وتستمر المنافسات حتى الرابع من مايو، حيث يتطلع الأبطال السعوديون إلى رفع رصيدهم من الميداليات وتحقيق مراكز متقدمة في الترتيب العام.