استعاد فريق القادسية نغمة الانتصارات بعد فوزه القوي على ضيفه الخلود بنتيجة 4/ 1، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأحرز أهداف القادسية الأربعة كل من: أوباميانغ (هدفين 13، 56)، جوليان كينيونيس (هدفين 27، 34)، وأحرز هدف الخلود جاكسون موليكا (من ركلة جزاء 51).بدأ فريق القادسية اللقاء بداية قوية بحثاً عن حسم اللقاء مبكراً وتمكن من هز شباك الخلود بعد مرور 13 دقيقة بعد كرة عرضية تمكن ناتشو فيرنانديز من تحويلها برأسه لزميله أوباميانغ الذي لعبها برأسه في المرمى كهدف أول للقادسية (د: 13)، وواصل القادسية ضغطه الهجومي ومرر كاميرون بويرتاس كرة لزميله جوليان كينيونيس الذي سيطر على الكرة وسددها من على خط منطقة الجزاء على يسار الحارس مارسيلو غروهي كهدف ثانٍ للقادسية (د: 27)، وعاد جوليان ليحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد مرور سبع دقائق فقط إذ كسر ناهيتان فيرنانديز حاجز التسلل ومرر كرة عرضية أرضية لجوليان الذي سددها مباشرةً في المرمى كهدف ثالث للقادسية (د: 34)، وفي الشوط الثاني حاول الخلود العودة للقاء وتمكن من الحصول على ركلة جزاء تقدم لها جاكسون موليكا وسددها بنجاح على يمين الحارس كوين كاستيلس (د: 51)، ولكن سرعان ما عاد القادسية وسجل الهدف الرابع بعد مرور 5 دقائق فقط إذ انطلق تركي العمار من جهة اليسار ولعب كرة عرضية عالية سيطر عليها أوباميانغ وسددها قوية في المرمى كهدف شخصي ثانٍ ورابع للقادسية (د: 56)، لينتهي اللقاء بفوز القادسية بأربعة أهداف مقابل هدف.وبهذه النتيجة يحقق القادسية فوزه الـ 18 ويصل للنقطة 59 ويتقدم للمركز الرابع مؤقتاً، فيما تلقى الخلود الخسارة الـ 17 وتجمد رصيده عند 31 نقطة وفي المركز الـ 14 وبات قريباً من مراكز الهبوط، وفي الجولة القادمة سيلاقي القادسية مضيفه التعاون يوم الأحد 11 مايو، فيما يلاقي الخلود ضيفه الاتفاق يوم السبت 10 مايو.