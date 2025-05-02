تفوق فريق الاتفاق على جاره وضيفه فريق الخليج بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد إيجو بنادي الاتفاق، ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأحرز هدفي الاتفاق قائده جورجينيو فينالدوم، فيما جاء هدف الخليج عن طريق منصور حمزي.قبيل انطلاقة المباراة ترك الحكم الرئيسي عبدالله الشهري مهمة التحكيم لزميله الحكم الرابع محمد أبو شقارة، وبدأ اللقاء قوياً من جانب الاتفاق وبعد مرور ربع ساعة فقط عاد الحكم أبو شقارة لتقنية الفيديو على لقطة جواو كوستا مع لاعب الخليج سعيد آل حمسل ليحتسبها الحكم ركلة جزاء للاتفاق تقدم لها جورجينيو فينالدوم ويسددها بنجاح على يسار الحارس رائد أزيبي كهدف أول للاتفاق (د: 15)، لينشط أداء الخليج ومن كرة عرضية من صالح أبو الشامات داخل منطقة الجزاء سيطر عليها منصور حمزي وسددها بقدمه اليمنى أرضية بين قدمي المدافع عبدالله مادو وعلى يمين الحارس ماريك روداك كهدف أول وتعادل للخليج (د: 38)، وفي الشوط الثاني واصل فريق الاتفاق ضغطه على مرمى ضيفه الخليج وسدد فينالدوم كرة قوية تصدى لها الحارس أزيبي ببراعة لتعود الكرة للاتفاق ويلعب إيكامبي كرة عرضية عالية ليحولها فينالدوم برأسه داخل الشباك الخليجية كهدف ثانٍ للاتفاق (د: 54)، وكاد الخليج أن يعود للقاء ولكن مقصية محمد الشريف اعتلت القائم، لينتهي اللقاء بفوز الاتفاق على الخليج بهدفين لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الاتفاق فوزه الـ 12 ويصل للنقطة 43 ويصعد للمركز الـ 7، فيما تلقى الخليج الخسارة الـ 14 وتجمد رصيده عند 34 نقطة وفي المركز الـ 10 وأصبح الفارق النقطي بينه وبين أقرب مركز هبوط 5 نقاط فقط.