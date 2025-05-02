عقد مجلس إدارة اللجنة المحلية المنظمة لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027 اجتماعه الأول برئاسة رئيس اللجنة المحلية المنظمة ياسر المسحل، وبحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان آل خليفة، وذلك على هامش استضافة المملكة للأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا النخبة 2025، في مدينة جدة، واستعرض الاجتماع أبرز التحديثات المتعلقة باستضافة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المملكة وأعمال التطوير الجارية للملاعب والمنشآت الرياضية والتنسيق المباشر مع اللجنة المنظمة لكأس آسيا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بما يضمن تنفيذ كافة مراحل الإعداد بأعلى المعايير المعتمدة من قبل الاتحاد القاري، وجدد المجلس تأكيده على التزام المملكة بتنظيم نسخة استثنائية من البطولة الأكبر على مستوى القارّة، تواكب تطلعات جماهير كرة القدم الآسيوية وتعكس مكانة المملكة المتقدمة في استضافة البطولات الكبرى، وذلك بدعم من القيادة الرشيدة.من جانبه، أكد ياسر المسحل أن الاجتماع الأول كان إيجابيا وفعّالا، وأسهم في تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، مضيفاً: «أشكر الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على حضوره للاجتماع الأول لمجلس الإدارة، وقد ناقشنا خلال الاجتماع أبرز ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من قبل اللجنة المحلية المنظمة، ونحن ماضون في عملنا لضمان تنظيم بطولة متكاملة، بدعم من القيادة الرشيدة، ومتابعة وزير الرياضة، التي كان لها الأثر الكبير في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة استضافة الأحداث الرياضية الكبرى. فيما جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم الثقة بالمملكة واللجنة المحلية المنظمة، مبيناً: «نثق بقدرة المملكة على استضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس آسيا، ونعمل في الاتحاد الآسيوي عن قرب مع اللجنة المحلية المنظمة، وبتضافر الجهود المشتركة ستستمتع الجماهير الآسيوية بتجربة استثنائية في أكبر محفل آسيوي». ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة في 3 مدن رئيسية هي الرياض وجدة والخبر، وذلك على 8 ملاعب، من بينها استاد مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض الذي يشهد عملية تجديد شاملة، واستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، إضافة إلى الاستاد الجديد في مدينة الخبر. كما تشمل قائمة الملاعب استاد جامعة الملك سعود، واستاد نادي الشباب، وملعب المملكة أرينا في الرياض، إلى جانب استاد جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الذي يشهد مشروع تطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين المرافق بما يتوافق مع اشتراطات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واستاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدة.