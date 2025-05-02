ديربي الشرقية يعود من جديد بلقاء الاتفاق بجاره الخليج عند تمام الساعة 6:50 من مساء اليوم (الجمعة) على ملعب إيجو بنادي الاتفاق بالدمام ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.يدخل فريق الاتفاق هذا اللقاء سعياً لتعويض خسارته في الجولة الماضية من أمام مضيفه الاتحاد والعودة للمنافسة على مراكز المقدمة، إذ يحتل المركز الـ 8 برصيد 40 نقطة حصدها من 11 انتصارا ومثلها خسارة و7 تعادلات وله من الأهداف 37 وعليه 41 هدفاً، ويعتمد مدربه الوطني سعد الشهري على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود الهولندي جورجينيو فينالدوم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي الجامايكي ديماراي غراي والبرازيلي فيتينهو والكاميروني كارل إيكامبي، فيما يتواجد في حراسة المرمى الحارس ماريك روداك وأمامه رباعي الدفاع محمد عبدالرحمن وجاك هندري وعبدالله الخطيب وجواو كوستا وفي المحور يتواجد الثنائي مختار علي والفارو ميدران.فيما يدخل فريق الخليج هذا اللقاء بحثاً عن الفوز للابتعاد عن مراكز الخطر، إذ يحتل المركز الـ 10 برصيد 34 نقطة جمعها من 9 انتصارات و7 تعادلات و13 خسارة وله من الأهداف 34 وعليه 47 هدفاً، ويعتمد مدربه اليوناني جيورجوس دونيس على طريقة 4 – 2 – 3 – 1 بوجود عبدالله السالم في خط المقدمة وخلفه الثلاثي النمساوي توماس مورغ واليوناني كونستانتينوس والقائد البرتغالي فابيو مارتينيز، ويتواجد في حراسة المرمى الحارس رائد أزيبي وأمامه رباعي الدفاع سعيد حمسل واليوناني ديميتريوس ومحمد خبراني والبرتغالي بيدرو.