أكد مدرب فريق الأهلي السعودي ماتياس يايسله، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق كاواساكي الياباني، صعوبة وقوة المواجهة، التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.وأوضح «الألماني» أن فريقه مستعد جيدا لهذا النهائي القاري، مشيرا إلى أنهم سيبذلون أقصى جهدهم للوصول إلى أعلى مستوى فني لتحقيق الحلم الذي بدأ منذ المباراة الأولى في البطولة، مشيراً إلى قوة فريق كاواساكي، مؤكداً احترامه لهم، حيث أظهر الفريق الياباني مستويات مميزة من خلال الفوز على منافسين أقوياء في البطولة، مبيناً أن فوزهم على فرق مرشحة للفوز باللقب يثبت قوة فريقهم.من جانبه أوضح مدرب كواساكي الياباني هاسيبي أن التدفق المالي لدعم صفقات انتقال اللاعبين عامل مهم للغاية ولكن اللاعبين لا يلعبون بمحفظتهم أو بطاقة الائتمان داخل الملعب بل يركضون بأقدامهم، وتطرق «هاسيبي» لتأثير الطقس والأجواء على فريقه وقال: «بسبب الطقس والرطوبة سنلعب بشكل محدود بالطبع خصوصا مع ضغط المباريات وعدم وجود وقت للراحة، إضافة إلى أن الملعب سيكون ممتلئاً بجماهير الخصم لكن نأمل تحقيق الانتصار والفوز بالبطولة»، وحول الخصم قال «هاسيبي»: «حللنا الأهلي جيداً، ووجدناه فريقاً دون نقاط ضعف مؤثرة، جهزنا الفريق، وسنكون حاضرين في الغد».من جانب آخر، تحدث هاسيبي عن الدعم الجماهيري لفريقه وقال: «أود أن أشكر كل من حضر من الجماهير مع الفريق إلى جدة وقدم كل الدعم رغم بُعد المسافة.. جماهيرنا تستحق الفرحة، نريد تحقيق الحلم والعودة باللقب إلى اليابان».ومازح هاسيبي الإعلاميين في القاعة وقال: «جماهير الأهلي ستتواجد بكثرة بالطبع، لكن أعتقد أن بعض الجماهير السعودية ستدعمنا».