وسط تردد أنباء قوية عن اقتراب انتقال النجم البلجيكي كيفين دي بروين للدوري الأمريكي للمحترفين، أعلن نادي مانشستر سيتي عن موعد وداعية النجم البلجيكي، إذ سيكون الظهور الأخير له بشعار السيتي بعد عطاء استمر 10 سنوات حقق فيها الكثير من الإنجازات كان أبرزها كأس العالم للأندية والتي أقيمت السعودية في مدينة جدة.وعبر موقعه الرسمي في الشبكة العنكبوتية أكد النادي الإنجليزي بأن وداعية دي بروين ستكون الثلاثاء 20 مايو أمام بورنموث، أي بعد خوض السيتي نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثلاثة أيام، والذي سيكون أمام كريستال بالاس السبت 17 مايو وقد يكون آخر ألقاب الملك البلجيكي مع السيتي، وستشهد المواجهة الوداعية كلمة خاصة من النجم دي بروين لجماهير السيتي وللجهازين الإداري والفني ولزملائه اللاعبين ليعبر عن شعوره منذ انضمامه للنادي في صيف 2015 إلى اللحظة التي سيلقي فيها كلمته.يذكر أن البجليكي كيفين دي بروين قد خاض إلى الآن 417 مباراة بقميص السيتي، وسجّل 107 أهداف، ليصبح أول لاعب خط وسط في تاريخ النادي يصل إلى 100 هدف منذ كولين بيل، ويحمل دي بروين في جعبته 19 لقبًا كبيرًا مع مانشستر سيتي، تشمل ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي، لقبين في كأس الاتحاد، خمسة ألقاب في كأس الرابطة، لقب دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية، كأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب في الدرع الخيرية.