أين التذاكر؟ هذا هو السؤال الأكثر تداولاً خلال الساعات الماضية قبل النهائي الكبير الذي سيجمع الأهلي وكاواساكي الياباني في السابعة والنصف من مساء غد (السبت) على كأس دوري أبطال آسيا للنخبة. وظل مشجعو الأهلي أسيري المنصة المخصصة للتذاكر طوال الأيام الماضية بانتظار طرح دفعة جديدة لتذاكر النهائي ولكن دون جدوى.وكانت المنصة المخصصة قد طرحت دفعة من التذاكر مساء الأربعاء ولم تدم سوى دقائق قبل نفادها بالكامل، على أن يتم طرح دفعات أخرى ما بين أمس واليوم إلا أن ذلك لم يحدث حتى اللحظة.وكشفت مصادر «عكاظ» أنه لم يتبق سوى نسبة قليلة جداً من إجمالي التذاكر سيتم طرحها خلال الساعات القليلة القادمة، وينتظر أن تنفد خلال لحظات في ظل الترقب الجماهيري الكبير للنهائي المنتظر.