واصل فريق الفتح انتفاضاته للهروب من مراكز الهبوط لينتصر على ضيفه الشباب بنتيجة 3/1 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب نادي الفتح بالأحساء ضمن لقاءات الجولة 30 لدوري روشن السعودي للمحترفين.بدأ اللقاء سريعاً إذ افتتح ماتياس فارغاس سلسسلة أهداف الفتح بعد مرور دقيقتين فقط من بداية اللقاء، فمن ركلة زاوية نفذها مراد باتنا قفز لها فارغاس وحولها برأسه لداخل المرمى الشبابي كهدف أول للفتح (د: 2)، وبعد مرور دقيقتين عاد مراد باتنا ليصنع الهدف الثاني بعد أن انطلق بالكرة من الجهة اليمنى وتلاعب بالدفاع ومن ثم يمررها لزميله سفيان بن دبكة الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك كهدف ثان للفتح (د: 4)، وبدأ الشباب بعد الهدفين بالسيطرة على الكرة وشن الهجمات ومن كرة ثابتة من خارج منطقة الجزاء سددها كريستيان جوانكا كرة أرضية لتسكن شباك الفتح كهدف أول للشباب (د: 13)، ولكن سرعان ما عاد نجم اللقاء مراد باتنا ليضع بصمته التهديفية بعد أن وصلت إليه الكرة من خطأ دفاعي ليتلاعب بالدفاع ويسددها أرضية في شباك الشباب كهدف ثالث للفتح (د: 16)، ومع بداية الشوط الثاني أحرز مهاجم الفتح ماتياس ماتشادو هدفاً لفريقه إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وكاد هارون كمارا أن يقلص الفارق ولكن سدد الكرة فوق العارضة، وقبل نهاية اللقاء تلقى لاعب الشباب بودينسي البطاقة الصفراء الثانية ليشهر الحكم خالد الجريس البطاقة الحمراء ويغادر الملعب في الوقت بدل الضائع، وينتهي اللقاء بفوز الفتح على الشباب بثلاثة أهداف لهدف.وبهذه النتيجة يحقق الفتح فوزه الـ 9 ويصل للنقطة 33 وفي المركز الـ 11، فيما تلقى الشباب خسارته الأولى في الجولات التسع الأخيرة والخسارة الـ 9 في الدوري ليتجمد رصيده عند 51 نقطة وفي المركز الـ 6، وفي الجولة القادمة سيلاقي الفتح مضيفه الوحدة السبت الموافق 10 مايو، فيما يلاقي الشباب ضيفه الأهلي الأحد الموافق 11 مايو.