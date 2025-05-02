في لحظات الحماس والانفعالات داخل المدرجات، قد تغيب الصحة عن الذاكرة، ويعلو صوت التشجيع على صوت القلب نفسه. مشهد يتكرر كل مباراة، حيث يتفاعل الآلاف، ومن بينهم من يحمل في صدره قلباً يحتاج إلى عناية لا تقل عن عناية اللاعبين في الميدان.من هذا المنطلق الإنساني، أطلقت وزارة الصحة السعودية تنبيهاً توعوياً مهماً موجهاً إلى مشجعي الملاعب الذين يعانون من مشكلات في القلب، ضمن حملتها «عِش بصحة»، وتحديداً عبر وسم #هدي_اللعب، الذي يُعنى بالتوعية الصحية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى.وقالت الوزارة في رسالتها التوعوية: هل أنت مشجع مصاب بمشكلات في القلب؟ وجاءت الإرشادات واضحة ومباشرة وهي: احرص على تناول أدويتك في وقتها ولا تتجاهل أي أعراض تصيبك مثل ألم الصدر أو صعوبة التنفس، واحصل على الرعاية الطبية فوراً ولا تنتظر إلى نهاية المباراة.وفي رسالة عاطفية لامست قلوب المتابعين، أكدت الوزارة:«شجع من قلبك.. بس انتبه له» موضحة أن التشجيع الحماسي قد يعرض الإنسان لضغط نفسي مفاجئ، وقد يُحفّز حدوث أزمة قلبية، خصوصاً لدى من لديهم أمراض مزمنة في القلب أو ضغط الدم.هذا التحرك يأتي استباقياً لحماية أرواح المشجعين، وتعزيز وعيهم بأن التشجيع لا يجب أن يكون على حساب الصحة، وأن الرعاية الطبية أولوية لا تحتمل التأجيل، حتى لو كان الفريق في لحظة حاسمة.